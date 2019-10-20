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Анастасия Заворотнюк много лет дружит с Владимиром Зеленским

Президент Украины часто приезжал в гости к актрисе.

Анастасия Заворотнюк много лет дружит с Владимиром Зеленским
Заворотнюк дружит с Зеленским/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас проходит курс реабилитации в одной из клиник после постановки страшного диагноза рак мозга, много лет дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он часто бывал в гостях у актрисы в последние годы.

Владимир Зеленский. Фото
Зеленский дружит с Заворотнюк/globallookpress.com

Вместе они снялись в картине «Служебный роман. Наше время». Кроме того, в 2013 году они вместе появились в программе «Вечерний Киев». Тогда нынешний президент Украины буквально осыпал актрису комплиментами. Кстати, на съемках она появилась вместе со своей дочерью Анной.

После победы на выборах президента Украины Анастасия Заворотнюк тепло поздравила Владимира Зеленского с победой в социальных сетях. Она отмечала, что ее давний друг неутомимый трудоголик, который может решать самые серьезные задачи, сообщает «ФАН».

Напомним, что за последнее время было очень много слухов относительно здоровья Заворотнюк. Одно время даже отмечалось, что у нее произошел отек мозга. Правда, эта информация оказалась неправдоподобной.

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Анастасия Заворотнюк много лет дружит с Владимиром Зеленским
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