Анастасия Заворотнюк много лет дружит с Владимиром Зеленским

Президент Украины часто приезжал в гости к актрисе.

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас проходит курс реабилитации в одной из клиник после постановки страшного диагноза рак мозга, много лет дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он часто бывал в гостях у актрисы в последние годы.

Вместе они снялись в картине «Служебный роман. Наше время». Кроме того, в 2013 году они вместе появились в программе «Вечерний Киев». Тогда нынешний президент Украины буквально осыпал актрису комплиментами. Кстати, на съемках она появилась вместе со своей дочерью Анной.

больше по теме Мама Заворотнюк не смогла ужиться в волгоградском ТЮЗе с Рязановой Валентина Борисовна собрала семью и уехала на родину в Астрахань.

После победы на выборах президента Украины Анастасия Заворотнюк тепло поздравила Владимира Зеленского с победой в социальных сетях. Она отмечала, что ее давний друг неутомимый трудоголик, который может решать самые серьезные задачи, сообщает «ФАН».

Напомним, что за последнее время было очень много слухов относительно здоровья Заворотнюк. Одно время даже отмечалось, что у нее произошел отек мозга. Правда, эта информация оказалась неправдоподобной.