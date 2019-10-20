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Марго Овсянниковой подарили люксовую иномарку за 8 млн рублей

Такой презент ей преподнес таинственный кавалер.

Марго Овсянниковой подарили люксовую иномарку за 8 млн рублей
Марго Овсянникова Фото: https://www.instagram.com/p/B3rcFq-oYGi/

Экс-участница проекта «Дом-2» Марго Овсянникова до сих пор жалуется на плохое самочувствие после неприятного инцидента на празднике, где блогер выступала. В один момент одна из гостей подошла к исполнительнице и избила, после чего девушку госпитализировали.

Спустя несколько дней таинственный избранник смог поднять 23-летней певице настроение. Он преподнес ей щедрый подарок – люксовую иномарку Mercedes стоимостью 8 миллионов рублей. Фото с машиной появилось в блоге Марго. Таинственный кавалер не первый раз преподносит девушке шикарные подарки. Ранее он подарил ей ювелирный набор, состоявший из кольца и сережек. Цена таких украшений – 50 тысяч долларов.

С молодым человеком, сыном влиятельного бизнесмена, чье имя Овсянникова пока скрывает, девушка случайно познакомилась в караоке-клубе. Экс-участница телестройки несколько раз спела, после чего к ней подошел тот самый парень. Ему понравился голос девушки, и роман закрутился.

Напомним, ранее Овсянникова не раз говорила, что ей не везет с мужчинами. Так, на проекте «Дом-2» за ней ухаживали Евгений Жарков, Фил Косторубов, Арай Чобанян. Саймон Марданшин, Роман Гриценко, но романы долго не продолжались.

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Дом-2 последние новостидорогой подарокМарго ОвсянинковаПроект "Дом-2"
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Марго Овсянниковой подарили люксовую иномарку за 8 млн рублей
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