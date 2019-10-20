Девочка с характером: двухлетняя дочь Савичевой потребовала маникюр

В Сети периодически обсуждают Ким Кардашян, которая позволяет своей пятилетней дочери Норт делать макияж, носить каблуки и взрослую одежду. Но оказывается и среди российских знаменитостей есть те, кто с колыбели приучает дочерей к гламуру.
Так Юлия Савичева выложила в своем Instagram фото своей руки, рядом с которой рука ее двухлетней дочери. У обеих ногти накрашены нежным светло салатовым оттенком.
«Только зелёный и никаких компромиссов. Девочка-то с характером! Будем ждать просьбу о синем цвете волос», — написала Савичева.
Напомним, дочь певицы Аня родилась в июле 2017 года от своего мужа, композитора Александра Аршинина. Сейчас малышке всего два года, но это не останавливает Юлию от бьюти-экспериментов.
В комментариях одна из подписчиц пожаловалась, что ее пятилетняя дочь заявляет, чтосама будет решать, какую носить прическу. На это Юлия ответила: «Характер должен быть!»