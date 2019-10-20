Отчим дочери Шукшиной предлагал девушке сняться в откровенной фотосессии

По словам Анны Трегубенко, она сначала подумала, что это пьяная шутка.

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что отчим, третий муж ее мамы юрист Борис Вишняков, однажды предложил ей сняться в откровенной фотосессии. Как известно, сейчас актриса уже не живет с Вишняковым. При этом в 2005 году она родила от него близнецов Фоку и Фому.

«Я даже сначала не поняла, что он от меня хочет. Он позвонил мне, когда был пьян. В принципе он часто напивался. Я подумала, что это какая-то пьяная шутка. Я спросила: «Борь, а ты чего вообще? Но он ответил, что все серьезно и якобы я смогу неплохо заработать» — заявила Анна Трегубенко.

Как сказала дочь Марии Шукшиной, она быстро поняла, что ей больше не о чем говорить с мужчиной, которую несет откровенную чушь. Ни в каких откровенных фотосессиях она сниматься не собиралась ни за какие деньги.

По словам Анны, она об этом не рассказывала матери. «Я думаю моя мама мне все равно бы не поверила», — заметила Анна Трегубенко.