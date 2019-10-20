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Отчим дочери Шукшиной предлагал девушке сняться в откровенной фотосессии

По словам Анны Трегубенко, она сначала подумала, что это пьяная шутка.

Отчим дочери Шукшиной предлагал девушке сняться в откровенной фотосессии
Отчим предлагал дочери Шукшиной сняться в откровенной фотосессии/http://globallookpress.com

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что отчим, третий муж ее мамы юрист Борис Вишняков, однажды предложил ей сняться в откровенной фотосессии. Как известно, сейчас актриса уже не живет с Вишняковым. При этом в 2005 году она родила от него близнецов Фоку и Фому.

Мария Шукшина. Фото
Дочь Шукшиной предлагали сняться в откровенной фотосессии/http://globallookpress.com

«Я даже сначала не поняла, что он от меня хочет. Он позвонил мне, когда был пьян. В принципе он часто напивался. Я подумала, что это какая-то пьяная шутка. Я спросила: «Борь, а ты чего вообще? Но он ответил, что все серьезно и якобы я смогу неплохо заработать» — заявила Анна Трегубенко.

Как сказала дочь Марии Шукшиной, она быстро поняла, что ей больше не о чем говорить с мужчиной, которую несет откровенную чушь. Ни в каких откровенных фотосессиях она сниматься не собиралась ни за какие деньги.

По словам Анны, она об этом не рассказывала матери. «Я думаю моя мама мне все равно бы не поверила», — заметила Анна Трегубенко.

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Тэги:

Анна ТрегубенкоБорис ВишняковМария Шукшинапрограмма "Звезды сошлись"
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Отчим дочери Шукшиной предлагал девушке сняться в откровенной фотосессии
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