Убивать взглядом: солдатам Новой Зеландии разрешат накладные ресницы

Руководство армии страны уверено, что подобные вещи нельзя запрещать, как мужчинам, так и женщинам.

Первые ассоциации, возникающие при слове армия — это дисциплина и мужественность. Но вероятно руководство армии Новой Зеландии считает иначе — военнослужащим позволили делать макияж и даже приклеивать ресницы.

С первого ноября нынешнего года солдаты смогут красить ногти лаками неброских оттенков, делать макияж и наращивать ресницы. Помимо этого им будет разрешено пользоваться парфюмом.

Как сообщает Daily Mail, с помощью нововведения Минобороны страны намерено продемонстрировать, что между мужчинами и женщинами может не быть различий в вопросах ухода за собой.

В то же время, некоторые правила относительно внешнего вида все же остаются. Призывникам запрещено делать пирсинг любых зон и носить креативные стрижки и прически.