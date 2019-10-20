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Убивать взглядом: солдатам Новой Зеландии разрешат накладные ресницы

Руководство армии страны уверено, что подобные вещи нельзя запрещать, как мужчинам, так и женщинам.

Убивать взглядом: солдатам Новой Зеландии разрешат накладные ресницы
Фото: Pixabay.com

Первые ассоциации, возникающие при слове армия — это дисциплина и мужественность. Но вероятно руководство армии Новой Зеландии считает иначе — военнослужащим позволили делать макияж и даже приклеивать ресницы.

С первого ноября нынешнего года солдаты смогут красить ногти лаками неброских оттенков, делать макияж и наращивать ресницы. Помимо этого им будет разрешено пользоваться парфюмом.

Как сообщает Daily Mail, с помощью нововведения Минобороны страны намерено продемонстрировать, что между мужчинами и женщинами может не быть различий в вопросах ухода за собой.

В то же время, некоторые правила относительно внешнего вида все же остаются. Призывникам запрещено делать пирсинг любых зон и носить креативные стрижки и прически.

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армиявооруженные силымакияжнакладные ресницыНовая ЗеландияСолдаты
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Убивать взглядом: солдатам Новой Зеландии разрешат накладные ресницы
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