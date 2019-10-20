Сын Татьяны Васильевой ради роли похудел на 35 килограммов

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что ее сын Филипп ради роли в кмино похудел на 35 килограммов. У молодого человека, который пошел по стопам мамы, одно время был лишний вес. Но сейчас уже все проблемы позади.

«Он занимается спортом. Ведет здоровый образ жизни и хорошо себя чувствует. Я за него очень рада», — заметила актриса.

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Также она рассказала, что в жизни Филиппа Васильева был тяжелый период. Из-за неразделенной любви молодой человек хотел покончить с собой. «Эта была его первая любовь», — заметила мать, которой все-таки удалось убедить сына не делать глупостей.

Кроме того, в студии программы ведущая Лера Кудрявцева заявила, что у Филиппа были проблемы со зрением. Она спросила Васильеву, как обстоят дела сейчас. «Мы в один день четыре раза взлетали на самолётах и садились. Вот зрение и начало шалить. Сейчас, к счастью, все уже позади», — заметила актриса.