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Сын Татьяны Васильевой ради роли похудел на 35 килограммов

Филипп сейчас находится в прекрасной форме.

Сын Татьяны Васильевой ради роли похудел на 35 килограммов
Сын Татьяны Васильевой сбросил лишний вес/http://globallookpress.com

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что ее сын Филипп ради роли в кмино похудел на 35 килограммов. У молодого человека, который пошел по стопам мамы, одно время был лишний вес. Но сейчас уже все проблемы позади.

Татьяна Васильева. Фото
Сын Васильевой серьезно похудел/globallookpress.com

«Он занимается спортом. Ведет здоровый образ жизни и хорошо себя чувствует. Я за него очень рада», — заметила актриса.

Также она рассказала, что в жизни Филиппа Васильева был тяжелый период. Из-за неразделенной любви молодой человек хотел покончить с собой. «Эта была его первая любовь», — заметила мать, которой все-таки удалось убедить сына не делать глупостей.

Кроме того, в студии программы ведущая Лера Кудрявцева заявила, что у Филиппа были проблемы со зрением. Она спросила Васильеву, как обстоят дела сейчас. «Мы в один день четыре раза взлетали на самолётах и садились. Вот зрение и начало шалить. Сейчас, к счастью, все уже позади», — заметила актриса.

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Тэги:

Лера Кудрявцевапрограмма "Звезды сошлись"Татьяна ВасильеваФилипп Васильев
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Сын Татьяны Васильевой ради роли похудел на 35 килограммов
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