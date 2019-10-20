«Ждем звезду»: Королёва решилась на эксперимент с макияжем ради Лободы

46-летняя Наташа Королева не смогла пропустить новое шоу наставницы вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале — SUPERSTAR. Выступление украинской исполнительницы состоялось на «ВТБ арене». Среди звездных гостей в фан-зоне присутствовали: Вера Брежнева, Андрей Малахов, Яна Рудковская и многие другие. На концерте Светланы Лободы также отметилась и возлюбленная танцора Сергея Глушко.

На личной страничке в Instagram Наташа Королёва опубликовала свежий видеоролик, поэкспериментировав с макияжем. Бывшая супруга композитора Игоря Николаева нанесла на лицо сценический грим, нарисовав карандашом шрамы на губах и синяки под глазами. Образ певицы дополнила бледная кожа и алая помада.

«Ах, Света! Что ты делаешь с людьми? Только к тебе — такой невероятной, талантливой, креативной… Наташа Королева, принцесса маленькой страны, могла прийти в таком виде», — не без иронии подметила Наталья.

К слову, своими впечатлениями от выступления Светланы Лободы делилась и Яна Рудковская. Супруга олимпийский чемпиона Евгения Плющенко призналась, что получила невероятный заряд положительных эмоций на концерте украинской исполнительницы, назвав певицу профессионалом своего дела.