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Не уходи: кот пробрался в чемодан, чтобы с хозяином

Животное проявило невероятную скрытность.

Не уходи: кот пробрался в чемодан, чтобы с хозяином
Фото:Globallookpress.com

Сотрудники аэропорта, занимающиеся досмотром вещей, привыкли ко многому на своей службе. Но даже они были шокированы, увидев в чемодане живого кота.

Как передает Euronews, супруги Кул с острова Мэн долго готовились к путешествию, планировали все экскурсии и музеи. Все должно было быть идеально, но вдруг пошло не так с самого начала, их вызвали в кабинет после досмотра вещей.

Работники аэропорта, собравшиеся в кабинете, были немного растеряны и настойчиво интересовались, кому принадлежит чемодан. Выяснилось, что кошка пары по имени Кэнди, затаилась в чемодане, а после уснула в нем. Ни о чем не подозревающие хозяева застегнули молнию и отправились на самолет.

Когда все обстоятельства провоза «контрабанды» открылись, сотрудники аэропорта очень развеселились. Они организовали для супругов машину, которая в сжатые сроки доставила их домой, дождалась, пока они оставят дома животное и вернутся на посадку.

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Не уходи: кот пробрался в чемодан, чтобы с хозяином
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