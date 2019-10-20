«Нет запала на публичность»: Галкин устал от внимания подписчиков

Супруг Аллы Борисовны стал реже заходить на свою страничку в Instagram.

В одном из интервью ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале признался, что раньше его страничку в Instagram вели модераторы. Своим микроблогом Максим заинтересовался, когда его дети немного подросли. Галкин взял за себя функции по развитию аккаунта, привнеся собственное я в публикуемый на странице контент.

больше по теме Дени Байсаров окончил элитное британское учебное заведение Внук Аллы Борисовны опубликовал в микроблоге свежий кадр, представ перед объективом фотокамеры в мантии выпускника.

Телеведущий сам снимает и монтирует видеоролики с 6-летними двойняшками Гарри и Лизой, придумывает новые юмористические клипы и миниатюры, привлекая внимание новых подписчиков.

Однако в последнее время супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса стал постепенно терять интерес к Instagram. Максим реже заходит на личную страничку, больше интересуясь тем, что происходит в реальной жизни.

«Давно я не выходил в Instagram, нет запала на публичность, но у меня все хорошо, и даже настроение прекрасное», — отметил Галкин.

К слову, в беседе с журналистами супруг Аллы Пугачевой объяснил, почему он не прячет своих детей от широкой публики. По словам Максима, он не видит смысла скрывать двойняшек от общественности, учитывая, что их снимки уже появлялись на обложках глянцевых журналов.