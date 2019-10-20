«Такой кайф»: Рудковская в мини-платье станцевала под трек Лободы

44-летняя Яна Рудковская вместе с подругами побывала на московском концерте украинской исполнительницы Светланы Лободы. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не смогла усидеть на месте, услышав хит экс-солистки группы «ВИА Гра» — «К черту любовь». По словам музыкального продюсера, она получила невероятный заряд положительных эмоций, насладившись вокалом и мощной энергетикой артистки.

На концерт Рудковская пришла в черном мини-платье. Несмотря на облегающий наряд, возлюбленная Плющенко станцевала в фан-зоне, представ перед объективом фотокамеры. Позже светская львица опубликовала в Instagram свежий видеоролик, поделившись своими впечатлениями от вечера.

«Сила Светы @lobodaofficial велика, друзья! Так танцевать, петь и получать такой кайф я могу не у всех артистов на их концертах! Ее магия создает какую-то особую атмосферу и творит поистине чудеса», — отметила Рудковская.

По словам Яны, это редкий случай, когда она с уверенностью может назвать артиста — профессионалом своего дела. При этом музыкальный продюсер призналась, что ее шестилетний сын Саша также любит песни Лободы.