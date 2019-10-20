Екатерина Стриженова продемонстрировала необычное хобби

Екатерина и Александр Стриженовы по праву считаются одной из самых завидных и крепких пар среди знаменитостей. И возможно секрет столько долгих отношений не только в любви, но и в общих интересах и увлечениях.

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На этих выходных Екатерина удивила своих поклонников признанием своего необычного хобби. На странице в Instagram она опубликовала фото с мужем из стрелкового тира.

«Любить,так любить!Летать,так летать!Стрелять,так стрелять! Спасибо военруку в школе,что научил стрелять метко! На охоту не хожу,а вот в тире-держите меня семеро….Хорошо,что дома оружия нет ,ото ведь муж тоже хорошо стреляет…», — написала ведущая.

Подписчики отметили, что пара выглядит невероятно гармонично, даже с оружием в руках. Они пожелали Екатерине и Александру и дальше с таким же удовольствием поводить вместе время за любимыми увлечениями.