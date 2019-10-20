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Сергею Лазареву пришлось перенести концерт из-за неподходящего оборудования

О новой дате шоу в городе Ноябрьске певец сообщил за несколько часов до выступления.

Сергею Лазареву пришлось перенести концерт из-за неподходящего оборудования
Сергей Лазарев извинился за перенос концерта. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

20 октября популярный певец Сергей Лазарев должен был выступить в концертом в городе Ноябрьске в рамках своего тура «N-Tour». Однако за несколько часов до шоу артист сообщил поклонникам, что мероприятие переносится на следующий день, 21 число, по техническим причинам.в рамках своего тура «N-Tour». Однако за несколько часов до шоу артист сообщил поклонникам, что мероприятие переносится на следующий день, 21 число, по техническим причинам.

Исполнитель успокоил фанатов, что билеты действительны, и время начала концерта останется то же. В Instagram Сергей сообщил, что возникли проблемы с площадкой: необходимые для шоу декорации и оборудование никак не могут быть смонтированы с день концерта. В итоге артисту пришлось перенести это выступление, а его следующий концерт (в городе Нижневартовске, 22 октября), будет задержан на несколько часов.

«Сегодня нет никакой возможности провести концерт из-за технической неполадки, которую невозможно быстро устранить. Ее можно устранить только привезя новое оборудование, и мы этим сейчас занимаемся, — объяснил певец в Instagram. — Прошу прощения за причиненные неудобства».

Несмотря на извинения артиста, многие жители Ноябрьска вряд ли спокойно воспримут эту новость, так как шоу переносится с вечера воскресенья и вечер понедельника. Но что поделать? У многих звезд возникают подобные проблемы в небольших городах, даже у Ольги Бузовой.

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Сергею Лазареву пришлось перенести концерт из-за неподходящего оборудования
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