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Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук решилась на увеличение груди

От наркоза девушка тяжело отходила.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук решилась на увеличение груди
Ирина Пинчук и Арай Чобанян Фото: https://www.instagram.com/p/B2WbB04g8rE/

24-летняя экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук недавно решилась на ответственный шаг. Она обратилась в клинику пластической хирургии, чтобы увеличить грудь. Короткое видео из больницы появилось в ее блоге.

Вместе с ней в клинику пришел и ее 27-летний возлюбленный Арай Чобанян. Он тоже давно хотел обратиться к пластическому хирургу, чтобы исправить форму носа. Видимо, влюбленные решили поддержать друг друга и пережить этот момент вместе.

Короткий ролик в блоге Пинчук начинается с непростого момента, где девушка в палате отходит после наркоза с кислородной маской на лице. Через некоторое время пациентке становится лучше, и она, улыбаясь в камеру, демонстрирует пышный бюст.

«Моя маленькая Памела Андерсон», — обращается к возлюбленной Арай Чобанян.

Что касается молодого человека, то он доволен результатами ринопластики и вскоре пообещал подробнее рассказать поклонникам об операции.

Напомним, Ирина Пинчук и Арай Чобанян лишь в конце сентября объявили общественности, что стали строить романтические отношения.

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Тэги:

«Дом-2»Ирина Пинчукпластические операцииувеличение груди
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Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук решилась на увеличение груди
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