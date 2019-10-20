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Свинью подложили: подаренный британке минипиг вырос огромным кабаном

Женщина рассчитывала растить карликовую свинку.

Свинью подложили: подаренный британке минипиг вырос огромным кабаном
Фото: Pixabay.com

Кошки и собаки в последние годы далеко не единственные варианты домашних питомцев. Люди все чаще хотят чего-нибудь более экзотического — енота, белку, питона или карликовую свинью.

Последние стали особенно популярны на Западепосле того, как их начали заводить знаменитости. Так, например, карликовая свинья или минипиг живет у Джорджа Клуни. О такой же очаровательной свинке мечтала и жена Нэйджела Грэхема из британского городка Малверн. Женщина постоянно листала картинки с крошечными минипигами и вздыхала.

В конце-концов сердце мужа дрогнуло и на день рождения супруга получила вожделенного питомца. Сперва все шло просто отлично — свинка хорошо шла на контакт, быстро подружилась со всеми. Нового питомца назвали Грейс. Но потом поросенок начал как-то очень уж стремительно расти. Хозяева с изумление наблюдали, как Грейс становится все больше и больше, пока наконец она не стала весить почти 200 килограммов, передает Daily Mail.

Сейчас «минипиг» достигает полутора метров. Нэйджел построил во дворе комфортный хлев, но Грейс уже успела привыкнуть к комфорту и отказывается променять ортопедический матрас на соломенную подстилку. Прокормить Грейс стало недешево, семья тратит на это пчуть меньше двух тысяч в неделю.

Но тем не менее все члены семьи в восторге от свинки. Они перестали есть бекон и с удовольствием проводят время с питомицей. Ведь размер в конечном счете это не главное.

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Тэги:

Великобританиядомашние питомцыминипигсвинья
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Свинью подложили: подаренный британке минипиг вырос огромным кабаном
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