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Ольга Бузова засветила в кадре кольцо на безымянном пальце

При этом телеведущая «Дома-2» никак не реагирует на слухи о своем романе с Давидом Манукяном.

Ольга Бузова засветила в кадре кольцо на безымянном пальце
Ольга Бузова (Фото: Instagram.com/buzova86)

Поющая телеведущая Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов согласились принять участие в съёмках нового романтического шоу «План Б». Соведущей Ксении Бородиной на «Доме-2» предстоит выбрать из потенциальных поклонников одного единственного мужчину, завоевавшего ее симпатию, а близкому другу Гарика Харламова — девушку, которой удастся обойти других конкуренток.

При этом в прессе уже появлялась информация о том, что Бузова якобы неравнодушна к блогеру Давиду Манукяну. После поездки в Рим, Ольга рассказала в Stories о том, что она уже прилетела в Казань. При этом девушка засветила в кадре кольцо на безымянном пальце, спровоцировав новую волну слухов о романе с молодым человеком, снявшимся в ее клипе на песню «Лайкер». По сценарию, Ольга и Давид сыграли влюбленную пару. Сам Манукян отреагировал на интерес публики к их с Бузовой взаимоотношениям, назвав певицу «завидной холостячкой».

Ольга Бузова засветила в кадре кольцо на безымянном пальце (Фото: Instagram.com/buzova86)

В интервью Teleprogramma.pro Тимур Батрутдинов поделился своим мнением относительно личной жизни Бузовой. Резидент Comedy Club уверен, что если Ольга и встретит достойного мужчину, ему все равно не избежать сравнений с экс-супругом телеведущей — полузащитником Дмитрием Тарасовым. Шоумен считает, что певица все еще не смогла забыть свое первое замужество. Сам же футболист ждет прибавления в семействе. Супруга Дмитрия — модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко перестала скрывать беременность. У пары есть общая дочь Милана.

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Звездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьемода и стильОльга БузоваТимур Батрутдиновшоу «План Б»
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Ольга Бузова засветила в кадре кольцо на безымянном пальце
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