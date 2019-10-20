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Долой диеты: Ким Кардашян среди ночи отправилась за мороженым

Папараци поймали в объектив жену известного рэпера.

Долой диеты: Ким Кардашян среди ночи отправилась за мороженым
Фото: Globallookpress.com

Папараци нередко без стука врываются в жизнь знаменитостей, заставая их врасплох. Звезды защищаются от вездесущих объективов, подают на фотографов и таблоиды в суд и остаивают право на частную жизнь.

Но Ким Кардашян, пойманная с поличным, оказалось ничуть не расстроилась, а напротив — отыскала свои снимки в Сети и выложила в своем аккаунте. На фото ведущая и модель в спортивном костюме ночью на заправке перед рестораном быстрого питания, куда она приехала за любимым десертом — сливочным мороженым. На одном из кадров Ким выходит из ресторана со стаканчиком и выглядит очень довольной.

«Как считаете, слишком рано для мороженного», — шутливо обратилась она к фолловерам.

Поклонники в комментариях пожелали звезде приятного аппетита, хотя и отметили, что можно было потерпеть до светлого времени суток.

«Не представляю, до какой же степени должно хотеться мороженного, чтобы встать и поехать за ним среди ночи», «вот это я понимаю диета, молодец Кимми», «Мороженое среди ночи это реально странно, но кто если не Ким Кардашян может позволить себе любые странности», — написали фолловеры.

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Тэги:

десертдиетаКим Кардашянмороженое
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Долой диеты: Ким Кардашян среди ночи отправилась за мороженым
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