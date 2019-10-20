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Долой пуховик: москвичам пообещали летнюю погоду на будущей неделе

Синоптики рассказали о кратковременном потеплении в российской столице.

Долой пуховик: москвичам пообещали летнюю погоду на будущей неделе
Фото: instagram.com/mascenzia

Неожиданный подарок ожидает жителей и гостей Москвы на следующей неделе. Начиная с понедельника в российской столице установится нетипично теплая для середины осени погода.

Синоптики пообещали, что в центральной части страны тепло и солнце будут сохраняться всю неделю. Так что москвичей ждет самая настоящая золотая осень с прозрачными желтыми листьями сквозь которые пробивается солнечный свет. Идеальное время для фотосессий.

«Если учитывать, что июль был холодным, часто фиксировалась дневная температура около 16-17°С , и это повторяется в октябре, сейчас лето в исполнении июля 19 года», — приводит слова главы Гидрометцентра Романа Вильфанда «Интерфакс».

По его словам, тепло в европейскую часть России принес антициклон с юга, Ближнего и Среднего Востока.

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МоскваосеньПогода в МосквеПрогноз погодыСиноптики
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Долой пуховик: москвичам пообещали летнюю погоду на будущей неделе
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