Роды наложницы: Лена Миро прокомментировала появление ребенка Решетовой

Блогер считает, что семья рэпера неуважительно отнеслась к самому важному дню в жизни модели.

16 октября родился сын Тимати и его избранницы Анастасии Решетовой. Молодые родители не стали делать из значимого события тайны и открыто поделились с поклонниками своей радостью. В Сети появились фото малыша со старшей сестрой, на руках и родителей и бабушки, в том числе сразу после родов.

Фанаты пары и коллеги продолжают осыпать молодую семью поздравлениями. Однако не все настроены так дружелюбно. Например, популярный блогер Лена Миро критически высказалась на этот счет.

По ее мнению, семья Тимати некорректно поступила по отношению к Анастасии, придя к ней в палату во время родов.

«Только в частной шарашке возможно такое вопиющее нарушение правил — пускать на роды женщину, которая официально никак не связана с пациенткой. Нет, ну а что? Наложница родила. Теперь может быть свободна, мама папы младенца лучше знает, как его воспитать», — язвительно заметила Лена.

Она несколько раз подчеркнула, что раз Тимати и Анастасия официально не связаны узами брака, то Симона Юнусова не имела права присутствовать при родах. И по мнению блогера, Решетовой наверняка было очень некомфортно находиться в такой интимный момент рядом с посторонней женщиной.

«Серьёзно, вы бы могли рожать в присутствии даже официальной свекрови? А если эта бабка — даже не свекровь, а просто жутко активная мать сожителя? Вот ведь странно, в палате нет родителей Решетовой. Зато там — посторонняя бабка, которая тут же схватила ребёнка», — написала Лена.

больше по теме Решетова и Тимати не планировали рожать ребенка за границей Кстати, первая дочь знаменитого рэпера родилась в доминиканской больнице.

В завершении Лена сравнила ситуацию в семье Тимати с гаремом, где наложнице полагалось лишь произвести на свет наследника, но к тому, чтобы растить и воспитывать мальчика она уже не допускалась. Вспомнила она и первого ребенка Тимати, дочь Алису.

«По законам гарема дальше наложницу уже не пускали в спальню к мужу. Ей давали жрать, спокойно жить, красивое платье. Впрочем, и это уже было — точно, так ведь живёт предыдущая наложница Тимати Алёна Шишкова! И платье у неё, и еда, и ребёнка видит на фотосессиях», — написала Миро.