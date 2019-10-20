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«Взрослый мальчик»: 14-летний сын Цветаевой обогнал маму по росту

Юноша живет с новой семьей Анастасии в Израиле.

«Взрослый мальчик»: 14-летний сын Цветаевой обогнал маму по росту
Анастасия Цветаева (Фото: Globallookpress.com)

Анастасия Цветаева переехала жить в Израиль, познакомившись с будущим супругом — Надавом Ольганом. На тот момент актрисе было всего 27 лет. Девушка одна воспитывала сыну Кузьму. В 2012 году у Анастасии и Надава родилась общая дочь Эстер. А спустя семь лет знаменитость подарила своему избраннику долгожданного наследника — сына Акива.

Цветаева ведет личный микроблог в Instagram, рассказывая верным почитателям о жизни в Израиле. Кроме того, актриса часто делиться с подписчиками секретами по воспитанию детей. Этим летом Анастасия провела каникулы со своей семьей в Италии. В поездку супругу взяли с собой и 14-летнего Кузьму. Многодетная актриса не скрывает: сын успел обогнать ее по росту. Своего наследника Цветаева называет «взрослым мальчиком». По словам возлюбленной Надава, она гордится успехами старшего отпрыска.

«Горжусь тем, что в своем юном возрасте у него уже есть мечта и цель. И он движется к ней неуклонно, преодолевая трудности и испытания», — отметила Анастасия.

Анастасия Цветаева со старшим сыном Кузьмой и семьей на отдыхе в Италии (Фото: Instagram.com/nastia_tsveta)

Цветаева уточнила, что Кузьма уже много лет увлекается баскетболом. Поначалу актриса относилась к хобби сына-подростка без энтузиазма, считая, что вскоре он переключится на что-то новое. Однако юноша твердо решил стать звездой NBA.

«Кузя тренируется каждый день помногу часов, и прошел путь от третьей команды, куда Надав устроил его с большим трудом, до первой, самой лучшей команды в нашем городе. И добился он этого упорнейшим трудом», — добавила актриса.

Анастасия не сомневается, что ее сын сможет добиться невероятных высот, если будет продолжать работать над собой ради достижения заветной мечты.

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«Взрослый мальчик»: 14-летний сын Цветаевой обогнал маму по росту
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