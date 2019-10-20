54-летняя Дроздова не сдержала слёз на присяге единственного сына

56-летняя Дмитрий Певцов вместе с супругой не смог пропустить одно из самых значимых событий в жизни их единственного сына. В свои 12 лет Елисей впервые принял присягу, став кадетом. Торжественная церемония состоялась в Зале Славы музея Победы на Поклонной горе.

«Кадет Елисей Певцов принял присягу», — отметил отец юноши, поделившись в Instagram свежим видеороликом с участием наследника.

Произнося клятву, Елисей пообещал свято хранить и соблюдать традиции войск национальной гвардии Российской Федерации, хорошо учиться, быть честным, храбрым, дисциплинированным и преданным кадетскому братству.

Дмитрий не скрывает: он годится своим сыном, который вырос самостоятельным и самодостаточным мальчиком. В отличие от супруга, который стойко держался на торжественной церемонии — Ольга Дроздова не смогла сдержать эмоций, актриса тайком утирала слезы, поправляя очки в широкой оправе — беспокоясь о макияже.

Напомним, что Ольга родила сына в 2007 году. На тот момент супруги были женаты уже более тринадцати лет. И лишь недавно Дроздова официально сменила фамилию, став Певцовой.