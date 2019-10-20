Лиза Галкина продефилировала в платье для прогулки на яхте

Несмотря на юный возраст, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Лиза, сегодня одна из топовых блогерш Instagram. На аккаунт наследницы знаменитой пары подписаны почти 600 тысяч человек, которые с нетерпением ожидают новых снимков и видеозаписей.

На этих выходных Лиза решила побаловать фолловеров небольшим домашним дефиле. На видео она модельной походкой идет по саду, демонстрируя пышное бальное платье и очаровательную шляпку с вуалью.

«Вечерний наряд «Отдых на море». В таком наряде можно покататься на яхте, посидеть на берегу моря», — говорит женский голос за кадром.

Лиза с огромным удовольствием поворачивается на камеру, проходит один и тот же путь от дома в сад по нескольку раз. В конце выступления она решила пройтись под руку с братом Гарри. Сперва он даже составил ей компанию, но потом мальчику быстро наскучила игра в «гламур», он вырвался, начал кривляться и убежал.