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Опубликовано расследование об участии известных футболистов в эскорт-вечеринках

Ради этого спортсмены платят агентствам ежегодный взнос.

Опубликовано расследование об участии известных футболистов в эскорт-вечеринках
Фото: globallookpress.com

Интернет-издание Daily Star обнародовало расследование о «досуге» известных людей, среди которых английские футболисты Премьер-Лиги. Речь идет об их связи с крупными эскорт-агентствами. Это одна из самых крупных компаний, которая занимается подобными услугами и имеет среди клиентов немало обеспеченных и известных людей.

«Известные игроки, некоторые из которых состоят в браке, регулярно участвуют в секретных секс-вечеринках – они проходят в закрытых резиденциях и на яхтах стоимостью в несколько миллионов долларов», — говорится в расследовании таблоида.

Некоторые девушки, которые бывают на подобных вечеринках, раскрыли несколько подробностей своей «работы». Причем, часто обеспеченные клиенты просили их делать довольно странные вещи.

«Меня и еще двух двушек заказали на яхту в Майами. Футболист хотел, чтобы мы втроем использовали его вместо туалета», — высказалась одна из девушек.

Другая представительница названного агентства привела в пример иную, не менее странную ситуацию – один из известных футболистов любил трогать ее ноги. Больше ему ничего от нее не было нужно.

«Он заплатил за мой перелет на частном самолете, оплатил мои покупки, помассировал мне ноги – и все», — добавила еще одна героиня расследования таблоида.

По словам девушек, именитые футболисты, особенно те, у кого есть семья, а также другие известные персоны в таких историях крайне осторожны. В расследовании указывается, что для гостей подобных секс-вечеринок есть несколько требований: платить за вход на такую тусовку не нужно. Однако у каждого гостя секс-вечеринки должен быть внушительный счет в банке. Минимальная цифра – 10 млн фунтов стерлингов (почти 825 млн рублей). Более того, каждый год им приходится платить нечто вроде оргвзноса – 30 тысяч фунтов стерлингов (почти 2,5 млн рублей).

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Опубликовано расследование об участии известных футболистов в эскорт-вечеринках
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