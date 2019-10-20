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Пятимесячный сын Цветаевой спит в родительской кровати

Многодетная актриса призналась, что маленький Акива не может уснуть в своей колыбельке.

Пятимесячный сын Цветаевой спит в родительской кровати
Анастасия Цветаева (Фото: Goballookpress.com)

38-летняя Анастасия Цветаева поделилась с подписчиками секретом воспитания пятимесячного сынишки. Как выяснилось, актриса позволяет маленькому Акиве спать в родительской кровати. По словам знаменитости, кроха не может уснуть в своей колыбельке. Кроме того, малыш уже научился ползать. Именно поэтому Анастасия боится оставить сынишку в отдельной комнате без присмотра.

«Это единственный мужчина на свете, с которым я готова делить одеяло», — не без иронии отметила Цветаева.

Одной из первых на фото актрисы с сыном отреагировал ведущая программы «Сегодня вечером» на Первом канале Юлия Меньшова.

«А с Кузей как же? Не делила?» — обратилась актриса к многодетной мамочке.

От первого брака у Цветаевой есть старший сын — четырнадцатилетний Кузьма. Юноша живет вместе с Анастасией и ее новым мужем в Израиле.

Сын Анастасии Цветаевой спит в родительской кровати (Фото: Instagram.com/nastia_tsvetaeva)

«Делила. Но на сегодняшний момент не делю», — заверила супруга Надава Ольгана.

«Ну, на сегодня — это правильное решение!! Кузя в секунду, думаю, одеяло отберет в неравной сонной борьбе, да еще и легким движением ноги — тебя на пол смахнет случайно», — с юмором отметила дочь Веры Алентовой.

Напомним, что в браке с Надавом Ольганом Анастасия Цветаева родила двоих детей: дочь Эстер, ей семь лет и сына Акиву, малыш появился на свет в мае.

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Пятимесячный сын Цветаевой спит в родительской кровати
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