Некоторые поклонники вновь заподозрили 65-летнюю Успенскую в пластике

65-летняя Любовь Успенская решила недавно напомнить поклонникам, что не только прекрасно исполняет песни, но и играет на музыкальных инструментах, один из них – баян. Такой подарок артистке накануне преподнес ее продюсер. В блоге Королева шансона продемонстрировала, как играет на этом музыкальном инструменте.

«Мой дорогой друг, мой музыкальный продюсер подарил мне баян. И вернул меня в музыку! Пока я только репетирую, но через пару месяцев обещаю вернуться в строй и показать всем, что я не только певица, а ещё и музыкант, и баянистка — ого-го!! Да Здравствует Тульский баян!», — поделилась с поклонниками исполнительница.

Большинство пользователей Сети не смогли промолчать и буквально засыпали Любовь Успенскую комплиментами. Восторженные комментарии касались и внешнего вида исполнительницы, и ее многочисленных талантов. Однако среди поклонников нашлись и те, кто высказывался совсем не позитивно. Так, некоторое пользователи Сети вновь указали певице, что она якобы переборщила с пластикой и после многочисленных операций лишилась настоящей красоты.

Сама Успенская едкие комментарии проигнорировала. Про то, что певица не раз ложилась под нож пластического хирурга, говорили и ранее. Однако сама артистка эти слухи отрицает и уверяет, что молодо выглядит в 65 лет, благодаря косметологическим процедурам.