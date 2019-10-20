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Дени Байсаров окончил элитное британское учебное заведение

Внук Аллы Борисовны опубликовал в микроблоге свежий кадр, представ перед объективом фотокамеры в мантии выпускника.

Дени Байсаров окончил элитное британское учебное заведение
Дени Байсаров с семьей (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

В отличие от своего старшего брата — 28-летнего Никиты Преснякова, младший из сыновей Кристины Орбакайте — Дени Байсаров — не интересуется вокалом и музыкой. 21-летний внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса не торопится обзаводиться семьей. После окончания частной школы в Подмосковье наследник бизнесмена Руслана Байсарова обосновался в Англии.

Дени Байсаров окончил элитное британское учебное заведение (Фото: Instagram.com)

Так, устроившись в Лондоне, Дени продолжил свою учебу, окончив программу Oxford Study Courses. После чего сын Кристины Орбакайте стал студентом одного из элитных британских образовательных учреждений.

Дени Байсаров с мамой Кристиной Орбакайте на отдыхе в Штатах (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

Получив диплом, внук Пугачевой не спешит возвращаться домой. Байсаров-младший работает в сфере маркетинга и занимается фотографией. Молодой человек крайне редко видится с семьей и родителями. Весной юноша отпраздновал свое 21-летие. Мама Дени не смогла пропустить вечеринку именинника, тайно прилетев в Лондон. Орбакайте хотела сделать наследнику сюрприз, заказав для него торт. А вот старший брат Байсарова — Никита Пресняков — на праздник не приехал.

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Алла ПугачеваДени Байсаровдети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
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Дени Байсаров окончил элитное британское учебное заведение
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