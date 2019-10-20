Дени Байсаров окончил элитное британское учебное заведение

Внук Аллы Борисовны опубликовал в микроблоге свежий кадр, представ перед объективом фотокамеры в мантии выпускника.

В отличие от своего старшего брата — 28-летнего Никиты Преснякова, младший из сыновей Кристины Орбакайте — Дени Байсаров — не интересуется вокалом и музыкой. 21-летний внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса не торопится обзаводиться семьей. После окончания частной школы в Подмосковье наследник бизнесмена Руслана Байсарова обосновался в Англии.

Так, устроившись в Лондоне, Дени продолжил свою учебу, окончив программу Oxford Study Courses. После чего сын Кристины Орбакайте стал студентом одного из элитных британских образовательных учреждений.

Получив диплом, внук Пугачевой не спешит возвращаться домой. Байсаров-младший работает в сфере маркетинга и занимается фотографией. Молодой человек крайне редко видится с семьей и родителями. Весной юноша отпраздновал свое 21-летие. Мама Дени не смогла пропустить вечеринку именинника, тайно прилетев в Лондон. Орбакайте хотела сделать наследнику сюрприз, заказав для него торт. А вот старший брат Байсарова — Никита Пресняков — на праздник не приехал.