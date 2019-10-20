Кадет Елисей: сын Дмитрия Певцова принял присягу

19 октября в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова состоялась торжественная церемония посвящения. Будущие воспитанники заведения приняли присягу и поклялись беречь честь кадетского братства.

больше по теме Дмитрий Певцов анонсировал смену фамилии у супруги Актер выложил в Сеть забавную видеозапись.

В числе новоиспеченных курсантов были и дети знаменитостей. Например, младший сын актера Дмитрия Певцова Елисей. Родители, немного волнуясь, стояли поодаль воспитанников училища и ожидали начала торжественной части.

Позднее Певцов не удержался и похвастался новым этапом в жизни сына. В своем Instagram он опубликовал селфи с мальчиком и написал: «КАДЕТ Елисей Певцов принял присягу».

Поклонники бросились поздравлять звездного отца с таким значимым событием. Елисею пожелали отличной учебы и самых лучших впечатлений и новых друзей.