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Кадет Елисей: сын Дмитрия Певцова принял присягу

Актер показал наследника в форменной фуражке.

Кадет Елисей: сын Дмитрия Певцова принял присягу
Фото: Globallookpress.com

19 октября в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова состоялась торжественная церемония посвящения. Будущие воспитанники заведения приняли присягу и поклялись беречь честь кадетского братства.

В числе новоиспеченных курсантов были и дети знаменитостей. Например, младший сын актера Дмитрия Певцова Елисей. Родители, немного волнуясь, стояли поодаль воспитанников училища и ожидали начала торжественной части.

Позднее Певцов не удержался и похвастался новым этапом в жизни сына. В своем Instagram он опубликовал селфи с мальчиком и написал: «КАДЕТ Елисей Певцов принял присягу».

Поклонники бросились поздравлять звездного отца с таким значимым событием. Елисею пожелали отличной учебы и самых лучших впечатлений и новых друзей.

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дети звездДмитрий ПевцовЕлисей ПевцовКадетствоОльга Дроздова
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Кадет Елисей: сын Дмитрия Певцова принял присягу
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