Синоптики назвали причину аномальной осенней погоды

Начиная с середины лета погодные условия все больше напоминают качели. Температура воздуха скачет от аномально низких значений до аномально высоких, дожди то заливают города, то не идут совсем неделями.

Осень в этом году выдалась непривычно теплой, в особенности это было заметно в центральной части страны. Специалисты Гидрометцентра объяснили, в чем же причина такой непривычно мягкой и теплой погоды.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, всему виной антициклон, который доставил в центр потоки теплого воздуха с юга. Вплоть до 22 октября температура воздуха будет держаться в пределах 16 градусов тепла. Такие температурные значения выше нормы на 7-8 градусов.

Он также отметил, что антициклоны в разгар осени не являются нормой и подобные погодные сдвиги указывают на активное развитие глобального потепления, передает «Российская газета».