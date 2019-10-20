Бывший муж Арнтгольц похвалил сыновей Игоря Петренко

41-летняя Екатерина Климова вместе с Матвеем и Корнеем прочла по ролям строки из стихотворения Александра Пушкина.

На личной страничке в Instagram экс-возлюбленная Игоря Петренко опубликовала свежий видеоролик с участием сыновей актера. Вместе с 12-летним Матвеем и 11-летним Корнеем их звездная мама прочла по ролям строки из стихотворения Сергея Пушкина, посвященного Пущину.

«Мой первый друг, мой друг бесценный!

И я судьбу благословил…» — произносит в кадре младший из сыновей Климовой.

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Примечательно, что ролик Екатерине удалось записать далеко не с первого дубля. Актриса и ее наследники из-за смеха сбивались на первых строках. Однако в итоге бывшей супруге Игоря Петренко все-таки удалось произнести свой текст без запинки.

Одним из первых видео многодетной актрисы оценил экс-супруг Татьяны Арнтгольц. Так, Иван Жидков похвалил сыновей Игоря Петренко за старание и необычный подход к изучению классики.

«Красавцы», — отметил актер, который сам воспитывает двоих детей, десятилетнюю Марию и двухлетнего Степана.

Напомним, что после развода с Игорем Петренко Екатерина Климова вышла замуж за Гелу Месхи, избранник актрисы был моложе ее на восемь лет. В этих отношениях на свет появилась младшая дочь знаменитости Белла, в сентябре малышке исполнилось четыре годика. Кроме того, у Климовой есть старшая дочь — семнадцатилетняя Елизавета.