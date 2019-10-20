Ширвиндт поделился снимком с вечно молодым Раймондом Паулсом

Композитору и дирижеру, который проживает в Латвии, уже 83 года.

Телеведущий Михаил Ширвиндт на своей страничке в Instagram опубликовал снимок, на котором он в обществе своего давнего друга популярного латвийского композитора и дирижера Раймонда Паулса. Ширвиндт находился в столице Латвии Риге, где и встретился со звездой. Он снимал сюжет для своей программы «Съедобное несъедобное».

«Маэстро. Всегда в форме», — подписал снимок Михаил Ширвиндт. Надо отметить, что 83-летний Раймонд Паулс действительно хорошо выглядит, несмотря на серьезный возраст.

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Многие пользователи в соцсетях отметили, что Паулс – великий человек. Они пожелали ему здоровья и долгих лет жизни. Как известно, за свою музыкальную и творческую карьеру он написал не один десяток прекрасных композиций, которые стали хитами.

Кстати, ранее Михаил Ширвиндт встретился в Латвии с певицей Лаймой Вайкуле, близкой подругой Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой. С ней он также в прекрасных отношениях. Скоро звезда станет героиней его блога, в котором он рассказывает о еде.