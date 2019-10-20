Многодетный Кучера отреагировал на снимок Седоковой в нижнем белье

Известный телеведущий программы «Звезды сошлись», которую он ведет на канале НТВ вместе с Лерой Кудрявцевой, Оскар Кучера прокомментировал снимок певицы Анны Седоковой. Звезда, как известно, часто публикует на своей страничке в Instagram откровенные фотографии.

На последней из них певица в номере отеля в нижнем белье. Она делает селфи. При этом Анна Седокова оставила коротенькую подпись, чтобы завести своих фанатов: «Уже спишь?» На публикацию ответил Оскар Кучера: «Уже нет». При этом он поставил несколько улыбающихся смайликов.

больше по теме Кучера узнал о беременности второй жены от ее мамы По словам актера, даже рождение сына не спасло их союз с психологом Майей Марковой.

Напомним, что не так давно телеведущий в пятый раз стал отцом. Третья жена Юлия родила ему сына Марка. Причем роды проходили в одной из престижных клиник Майами. От третьей супруги у него четверо детей.

Ранее Оскар Кучера был женат на актрисе Юлии Лисеевой. Буквально через полгода он развелся с девушкой. Второй женой Кучеры была Майя Маркова. От нее в 2004 году у звезды родился сын Александр.