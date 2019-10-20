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Татьяна Буланова попросила не считать ее «рафинированной фифой»

Как сказала звезда, она намного ближе к народу, чем многие могут подумать.

Татьяна Буланова попросила не считать ее «рафинированной фифой»
Буланова мечтает встретить любимого мужчину/http://globallookpress.com

Певица Татьяна Буланова заявила, что она вовсе не рафинированная фифа с личным водителем и охраной, как считают многие ее поклонники. Она может спокойно помыть посуду, как обычная домохозяйка, сходить за укропом на рынок. Нередко исполнительницу можно встретить в троллейбусах и трамваях.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов. Фото
Буланова сейчас одинока/globallookpress.com

Звезда отметила, что больше всего на свете она боится одиночества. Сейчас она как можно больше времени старается проводить со своими сыновьями Александром и Никитой.

«Вообще, рассчитываю в скором времени стать бабушкой. Саша со своей девушкой вместе уже пять лет, у них все серьезно», — заметила Татьяна Буланова.

После расставания с известным футболистом Владиславом Радимовым яркая исполнительница одинока. При этом она искреннее верит, что в ее жизни появится мужчина ее мечты. По тусовкам звезда девяностых годов не ходит. Она не исключает, что однажды встретит своего избранника в троллейбусе. Она попросила ее не бояться, а подходить и знакомиться, сообщает «СтарХит».

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Владислав РадимовТатьяна БулановаТатьяна Буланова и Владислав Радимов
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Татьяна Буланова попросила не считать ее «рафинированной фифой»
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