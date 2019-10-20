Тарантино отказался перемонтировать «Однажды в… Голливуде» для Китая

О том, что дочь актера Брюса Ли оказалась недовольна тем, как показан ее отец в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», сообщалось довольно давно, почти сразу, как картина вышла в прокат.

В Китае премьера фильма должна была состояться 25 октября, однако накануне стало известно, что подготовка приостановлена. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. И виной тому, все те же жалобы дочери легендарного актера. Ситуацию отказали комментировать и кинопрокатчики Поднебесной, и власти.

При этом китайский прокатчик пока не теряет надежду каким-то образом уговорить знаменитого режиссера сделать новый монтаж сцен с Брюсом Ли. Однако, как отмечают источники издания, Тарантино решил в этой ситуации бездействовать. И что-то менять в фильме наотрез отказался.

К слову, американские политики неожиданно поддержали Квентина и похвалили за то, что режиссер проявил такую принципиальность.

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Напомним, в российском прокате картина Тарантино «Однажды в… Голливуде» впервые за 15 лет собрала в России один миллиард рублей.