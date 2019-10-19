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Тотьмянина вернулась домой после операции

Фигуристке удалили желчный пузырь, операция прошла в штатном режиме.

Тотьмянина вернулась домой после операции
Тотьмянина. Фото Global look press

Татьяна Тотьмянина вернулась из больницы домой. Своей радостью от встречи с близкими она поделилась в своем блоге.

«Как же хорошо дома!», — написала 37-летняя фигуристка в Instagram. Публикацию она украсила совместной фотографией с дочерями – 4-летней Мишель и 10-летней Елизаветой. Спортсмена выглядит на снимке свежей и счастливой.

Напомним, в желчном пузыре супруги Алексея Ягудина нашли опухоль. Вачи приняли решение удалить орган, госпитализация звезды российского льда была плановой, операция прошла успешно.

Новообразование исследовали в лаборатории, в результате чего подозрение на рак не оправдалось. Уже через пару недель спортсменка планирует вернуться к нормальному ритму жизни, окунувшись в работу в прежнем темпе.

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Тотьмянина вернулась домой после операции
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