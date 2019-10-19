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Находящаяся «в завязке» Бритни Спирс утешается калорийными десертами

Певица не очень корит себя за нездоровую еду.

Находящаяся «в завязке» Бритни Спирс утешается калорийными десертами
Фото: Globallookpress.com

У популярной в нулевые поп-певицы Бритни Спирс последние годы было все непросто. Бракоразводный процесс, лишение родительских прав, лечение от наркозависимости, психиатрическая лечебница, установление опекунства — все это Бритни вынесла достаточно стойко, но на сцену пока так и не вернулась.

Сейчас певица живет в уединении со своим новым бойфрендом Сэмом Асгари и старается научиться радоваться простым вещам. Они гуляют, занимаются спортом, немного путешествует.

Ни алкоголь, ни наркотики Спирс теперь не употребляет и старается получать удовольствие от сладостей. На днях она выложила у себя в Instagram фото шоколадного пудинга со взбитыми сливками, зефиром и печеньем.

«Это плохо? Или же это просто чертовски хорошо?» — написала Бритни в посте к фото.

Поклонники отметили, что хоть блюдо выглядит и излишне калорийным, она заслужила того, чтобы побаловать себя, пусть даже это и добавит ей сантиметров на талии.

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Тэги:

Бритни СпирсдесертСэм Асгари
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Находящаяся «в завязке» Бритни Спирс утешается калорийными десертами
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