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Необычный зеленый щенок появился на свет в Америке

Животное здорово и хорошо себя чувствует.

Необычный зеленый щенок появился на свет в Америке
Фото: Pixabay.com

Стандарты пород собак обычно жестко регламентированы, но профессиональные заводчики всегда готовы к тому, что что-то может пойти не так. Щенки могут родиться с «неправильной» формой ушей или цветом шерсти. Но владельцы догов в американском городе не ожидали, что их собака может нарушить правила столь радикально.

По данным телеканала KRDO, трехлетняя сука дога в субботу ощенилась. Все малыши были стандартного окраса, а вот один родился зеленым. Заводчица по имени Кэдди Уильямс поделилась, что сперва не заметила ничего необычного, рассматривая новорожденных щенков.

Лишь спустя некоторое время она с удивлением отметила, что мех одного из них отчетливо отливает зеленцой. Обратившись в сообщество собаководов, Уильямс узнала, что такие случаи вполне возможны. Причиной всему зеленый пигмент желчи биливердин. Во время вынашивания приплода он может изменить цвет меха и щенка или котенка.

Зеленый оттенок не останется с малышом навсегда. Через некоторое время он бесследно исчезнет. Кроме того, это никак не влияет на здоровье собаки. Заводчица отметила, что все щенки здоровы и чувствуют себя хорошо.

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Необычный зеленый щенок появился на свет в Америке
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