Необычный зеленый щенок появился на свет в Америке

Стандарты пород собак обычно жестко регламентированы, но профессиональные заводчики всегда готовы к тому, что что-то может пойти не так. Щенки могут родиться с «неправильной» формой ушей или цветом шерсти. Но владельцы догов в американском городе не ожидали, что их собака может нарушить правила столь радикально.

По данным телеканала KRDO, трехлетняя сука дога в субботу ощенилась. Все малыши были стандартного окраса, а вот один родился зеленым. Заводчица по имени Кэдди Уильямс поделилась, что сперва не заметила ничего необычного, рассматривая новорожденных щенков.

