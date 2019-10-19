Пельш рассказал, как вынудил Абдулова купить шесть собак

Валдис Пельш поделился воспоминаниями о своей работе в шоу «Розыгрыш», которое больше 10 лет выходило на «Первом канале». Некоторые инсценированные ситуации ведущий вместе с участниками воспринимал болезненно. В этом он признался на передаче «Он и Она» («ТВ Центр»).

Однажды такой случай произошел с Александром Абдуловым, который просто обожал собак. По сюжету программы актера подвели к тому, что он буквально был вынужден приобрести шесть псов. Они, по сценарию, якобы предназначались для приготовления блюд в корейском ресторане.

Когда розыгрыш рассекретили, Абдулов назвал Пельша и его коллег «тварями кончеными», объяснив, что буквально накануне у него умерла любимая собака. Пельш схватился за голову! Ведь он об этом даже не подозревал. Прощение пришлось буквально вымаливать у актера.