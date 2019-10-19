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Скончался 52-летний российский теннисист Александр Волков

Причину смерти близкие спортсмена пока не озвучили.

Скончался 52-летний российский теннисист Александр Волков
Фото: globallookpress.com

Накануне стало известно, что ушел из жизни советский и российский теннисист Александр Волков. Ему было 52 года. Об этом сообщил его друг, 45-летний теннисист Евгений Кафельников, опубликовав информацию в блоге в социальной сети Twitter. Уточнять причину смерти товарища спортсмен не стал.

Эту же информацию подтвердил «РБК» экс-первая ракетка мира Марат Сафин. Ему об этом сообщили друзья.

За годы успешной карьеры Волков одержал массу победу. К примеру, он был лидером трех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, включая Кубок Кремля 1994 года. Также прославленный спортсмен дважды был финалистом Кубка Дэвиса в составе сборной РФ.

В 90-е годы он оставил карьеру и спустя несколько лет начал работать тренером – готовил теннисистов к различным соревнованиям. В последнее время спортсмен трудился в городе Калининград.

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Скончался 52-летний российский теннисист Александр Волков
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