Скончался 52-летний российский теннисист Александр Волков

Накануне стало известно, что ушел из жизни советский и российский теннисист Александр Волков. Ему было 52 года. Об этом сообщил его друг, 45-летний теннисист Евгений Кафельников, опубликовав информацию в блоге в социальной сети Twitter. Уточнять причину смерти товарища спортсмен не стал.

В это невозможно поверить!!!!!!!! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса….. ! Покойся с миром мой друг🙏😢. pic.twitter.com/mdIJizHZlF — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 19 октября 2019 г.

Эту же информацию подтвердил «РБК» экс-первая ракетка мира Марат Сафин. Ему об этом сообщили друзья.

За годы успешной карьеры Волков одержал массу победу. К примеру, он был лидером трех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, включая Кубок Кремля 1994 года. Также прославленный спортсмен дважды был финалистом Кубка Дэвиса в составе сборной РФ.

В 90-е годы он оставил карьеру и спустя несколько лет начал работать тренером – готовил теннисистов к различным соревнованиям. В последнее время спортсмен трудился в городе Калининград.