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«Грудью природа не обидела»: Рудковская мечтает о маленьком бюсте

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко высказалась о своей фигуре.

«Грудью природа не обидела»: Рудковская мечтает о маленьком бюсте
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская тщательно следит за своей фигурой. При этом возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не скрывает, что любит поесть и не привыкла ограничить свой рацион, особенно есть речь идет о плотном завтраке. Если музыкальный продюсер позволяет себя полакомиться калорийной пищей или десертом, все съеденное она должна отработать в спортзале.

В своем микроблоге светская львица ответила на вопрос поклонников, касающийся ее фигуры. Возлюбленная фигуриста подметила: она всегда мечтала о маленькой груди, однако природа одарила ее внушительным бюстом. Яна никогда не комплексовала из-за своих форм, стараясь поддерживать стройность и тонус мышц.

«Вот с чем-чем, а с грудью меня природа точно не обидела! Готова еще 1,5 размера кому-нибудь отдать… Надоело таскать, хочу маленькую», — не без иронии отметила супруга Плющенко.

В одном из интервью Яна призналась, что никогда не считала себя сверхсильной женщиной, хотя в юности ее часто называли «пацанкой» благодаря выдержке и стальной воле, которой могли бы позавидовать и мужчины. По словам Рудковской, своего младшего сына — шестилетнего Сашу — они с Евгением растят чемпионом, не делая ему поблажек.

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«Грудью природа не обидела»: Рудковская мечтает о маленьком бюсте
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