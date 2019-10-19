Крупнейший российский туроператор может быть продан турецкой компании

В Сети обсуждают сделку между «Интуристом» и холдингом «Анекс тур».

Старейший российский туроператор «Интурист» поможет быть продан турецкому холдингу «Анекс тур». О вероятной сделке между группой компаний Neşet Koçkar, которая в России управляет брендом «Anex tour», и российским «Интуристом» заговорили в Сети.

Турецкие издания сообщают, что сделка стала возможна после того, как крупнейший британский туроператор Thomas Cook объявил о своем банкротстве. Данная компания владеет контрольным пакетом акций «Интуристом». Теперь же о слиянии заговорили в Турции, рассудив, что на данном этапе сделка стала экономически целесообразной.

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Пока представители сторон оставляют данные сообщения без комментариев. Неофициальные источники подтверждают, что в настоящее время у сторонних покупателей имеется интерес к «Интуристу».

В случае, если информация получит свое подтверждение, ANEX станет крупнейшим туроператором, работающим в РФ, сообщает сайт Радио «КП».

Ранее исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заверил российских туристов, что банкротство британского туроператора никак не отразится на наших отдыхающих, сообщает телеканал «360».