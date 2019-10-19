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43-летняя Захарова отреагировала на слухи о своей беременности

Поклонники актрисы из сериала «Кадетство» предположили, что Елена скрывает интересное положение.

43-летняя Захарова отреагировала на слухи о своей беременности
Елена Захарова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Елена Захарова не оставила без внимания слова поклонников, которые предположили, что она скрывает свое интересное положение. Ранее подписчики актрисы из сериала «Кадетство» в комментариях под одним из свежих снимков знаменитости поделились мнением относительного того, что у Елены заметно округлилась фигура. Нашлись и те кто, обратил внимание на гардероб артистки — якобы Захарова вынуждена носить объемные вещи, чтобы скрыть животик. Однако сама артистка лично развела все домыслы, ответив на расспросы верных почитателей о том, находится ли она в положении.

«Нет!» — лаконично отметила Захарова, стремясь пресечь появление беспочвенных подозрений.

Напомним, что актриса воспитывает дочь. В декабре малышке исполнится два годика. Еще до родов Елена рассказывала о том, что после произошедшей в ее семье трагедии, она потеряла всякую надежду вновь испытать радость материнства. В 2011 году восьмимесячная дочь актрисы Анна-Мария скончалась от острой вирусной инфекции. После случившего Елена долгое время не могла справиться с депрессией. Узнав о второй беременности, актриса решила держать в секрете все, что касается ее ребенка. Знаменитость не показывает единственную дочь публике, утверждая, что с появлением малышки ее жизнь приобрела новый смысл.

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43-летняя Захарова отреагировала на слухи о своей беременности
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