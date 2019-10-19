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Сын Рудковской и Плющенко стал брать плату за интервью

Похоже, что мальчик устал от повышенного внимания публики и СМИ.

Сын Рудковской и Плющенко стал брать плату за интервью
Семья Плющенко. Фото https://www.instagram.com/plushenkoofficial/

Саша Плющенко (Гном Гномыч) изменил свое отношение к журналистам и больше не общается с ними просто так, сообщил телеканал «Ю». Мальчик не успевает выкроить свободной минуты между бесконечными тренировками, поэтому придумал оригинальный способ избежать повышенного внимания прессы – брать с них плату.

«Что касается вас, — сказала Яна Рудковская, обращаясь к журналистам, — то это за деньги. Но какие у него деньги, это подарки. То есть, если ты с ним заранее не договорился, он не будет общаться».

Кстати, с журналистом телеканала мальчик согласился разговаривать только после того, как тот подарил Гномычу игрушку.

Многие заметили, что Саша в последнее время редко появляется на публике в хорошем настроении. Сами звездные родители признают, что у сына большая нагрузка. «Гномычу тяжело. Он целый день репетирует и тренируется», — сказал отец маленького фигуриста Евгений Плющенко.

Однако сбавлять обороты отец и мать не намерены. Они считают, если мальчик решил стать чемпионом, он должен идти к звездам через тернии. Но вот вопрос: а сам ли малыш задумал пойти в чемпионы? Или все-таки это принцип его родителей?

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Сын Рудковской и Плющенко стал брать плату за интервью
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