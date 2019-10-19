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Дмитрий Губерниев назвал главное качество идеальной женщины

Она должна быть уютной со всех точек зрения, отметил телеведущий.

Дмитрий Губерниев назвал главное качество идеальной женщины
Дмитрйи Губерниев назвал главные качества для женщины ФОТО: Global Look Press

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что самое важное качество в женщине, которое он ценит — это уют. Представительница прекрасной половины человечества должна быть гармонична, образ и душа дополнять друг друга.

«Женщина должна быть уютной со всех точек зрения…чтобы с ней было хорошо. Но для таких отношений надо не только самому брать, но и отдавать», — ответил он на вопрос «Антенны».

Только в таких отношениях можно быть счастливым, уверен телеведущий. И именно такие жизненные установки он старается привить своему сыну Мише. парень родился в 2002 году, когда Дмитрий Губерниев был жена на чемпионке мира по легкой атлетике Ольге Богословской.

«Пытаюсь привить ему целеустремленность и уважение к людям», — говорит знаменитый родитель.

Телеведущий признается, что фамилия обязывает и его наследнику нужно будет соответствовать уровню и быть во всем безукоризненным, много работать и никогда не опускать руки.

Что касается последнего, то перед глазами у парня отличный пример. Про кризис среднего возраста и другие невзгоды Дмитрий Губерниев не знает.

«Мне недавно исполнилось 45, и я по-прежнему молод и красив. Более того, если доживу до 85 лет, буду чувствовать себя точно так же», — шутит комментатор.

Кстати, Дмитрий Губерниев не раз отмечал, что своими успехами в жизни обязан маме. Она его всегда поддерживала и принимала все решения. Мужчина не скрывает, что очень волнуется за здоровье родительницы, сообщает OA.

Ранее спортивный комментатор побывал в гостях у Радио «КП».  Дмитрий Губерниев рассказал о допинге, бизнесе в спорте и о том, почему может конкурировать с Comedy Club.

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Дмитрий Губерниев назвал главное качество идеальной женщины
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