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Незадолго до смерти актер Марьянов завёл любовную интрижку

Новая пассия актера предпочитает не общаться с журналистами и скрывается от общественности.

Незадолго до смерти актер Марьянов завёл любовную интрижку
Дмитрий Марьянов/Фото: https://www.instagram.com/p/BbmwB9SF4E-/

Незадолго до смерти актер Дмитрий Марьянов начал выстраивать новые отношения. Как стало известно, артист достаточно давно не жил со своей женой Ксенией, а в последние полгода и вовсе стал тесно общаться со своей давней знакомой. Сама женщина с журналистами предпочитает не общаться и активно скрывает роман со знаменитостью от общественности, потому что боится слухов и осуждения. О ней известно немногое – последней любви Марьянова 30 лет.

Многие знакомые 47-летнего актера были в курсе новых чувств Дмитрия. Сейчас женщина активно общается с родителями Марьянова и старается поддерживать его отца. Адвокат семьи актера Виктория Крылова подтвердила, что следствие также знало о существовании у актера другой женщины. Силовики доказали, что новая возлюбленная актера знала больше, чем простая поклонница, что свидетельствует о ее близости к мужчине.

Отметим, что и супруга Марьянова – Ксения также была замечена в других отношениях. По информации «Комсомольской правды», Бик тесно общается с другом Сергеем. Мужчина отвозит женщину на отдых и нередко появляется в ее трехкомнатной квартире.

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Незадолго до смерти актер Марьянов завёл любовную интрижку
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