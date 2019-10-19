НОВОСТИ

Пока Петросян жалуется на безденежье, Брухунова примеряет дорогие наряды

По оценкам экспертов, только одна сумка помощницы юмориста стоит под 200 тысяч рублей.

Пока Петросян жалуется на безденежье, Брухунова примеряет дорогие наряды
Многие предполагают, что Татьяна Брухунова уже начала тратить деньги Евгения Петросяна ФОТО: Global Look Press

Расставание Елены Степаненко и Евгения Петросяна стало одним из главных событий 2018 года. Но несмотря на то, что суд развел супругов в прошлом году, они до сих пор не могут поделить имущество.

Разделу подлежит не только недвижимость, но и раритетные книги, картины, мебель, которую чета юмористов нажила за долгие годы брака. В ближайшее время Петросян намерен отсудить у бывшей супруги винтажную книгу Ганса Фреймарка «Оккультизм и сексуальность», изданную в 1910 году, сообщает сайт Радио «КП».

Те, кто знакомы с ситуацией, предполагают, что Степаненко специально не хочет договориться с экс-супругом миром и пытается затянуть дело, чтобы деньги Евгения Вагановича не попали в руки к его помощнице.

Видимо, в Степаненко говорит не только женская обида, но и экономная хозяйка, ведь Татьяна Брухунова считается транжирой. Она спускает на наряды огромные суммы денег и не скрывает, что все вещи у нее только настоящие, никаких подделок.

И пока Евгений Петросян жалуется на безденежье, его помощница ни в чем себе не отказывает. Эта ситуация порождает массу слухов, в том числе о том, что Брухунова тратит средства юмориста.

Модный блогер Алина Ян назвала только некоторые суммы, в которые девушке обходятся обновки. например, сумочка от Dior, украшенная гравировкой, стоит минимум 180 тысяч рублей. А клатч от Prada, который так же имеется в коллекции Брухуновой, стоит почти сто тысяч.

При этом юморист сейчас едва ли не банкрот, а адвокат Сергей Жорин даже готов в случае необходимости одолжить ему денег, сообщает сайт Актуальные новости.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ПетросянЕлена СтепаненкоСергей ЖоринТатьяна Брухунова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пока Петросян жалуется на безденежье, Брухунова примеряет дорогие наряды
Интересно?
Поделись с друзьями: