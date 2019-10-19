Пока Петросян жалуется на безденежье, Брухунова примеряет дорогие наряды

По оценкам экспертов, только одна сумка помощницы юмориста стоит под 200 тысяч рублей.

Расставание Елены Степаненко и Евгения Петросяна стало одним из главных событий 2018 года. Но несмотря на то, что суд развел супругов в прошлом году, они до сих пор не могут поделить имущество.

Разделу подлежит не только недвижимость, но и раритетные книги, картины, мебель, которую чета юмористов нажила за долгие годы брака. В ближайшее время Петросян намерен отсудить у бывшей супруги винтажную книгу Ганса Фреймарка «Оккультизм и сексуальность», изданную в 1910 году, сообщает сайт Радио «КП».

Те, кто знакомы с ситуацией, предполагают, что Степаненко специально не хочет договориться с экс-супругом миром и пытается затянуть дело, чтобы деньги Евгения Вагановича не попали в руки к его помощнице.

Видимо, в Степаненко говорит не только женская обида, но и экономная хозяйка, ведь Татьяна Брухунова считается транжирой. Она спускает на наряды огромные суммы денег и не скрывает, что все вещи у нее только настоящие, никаких подделок.

И пока Евгений Петросян жалуется на безденежье, его помощница ни в чем себе не отказывает. Эта ситуация порождает массу слухов, в том числе о том, что Брухунова тратит средства юмориста.

Модный блогер Алина Ян назвала только некоторые суммы, в которые девушке обходятся обновки. например, сумочка от Dior, украшенная гравировкой, стоит минимум 180 тысяч рублей. А клатч от Prada, который так же имеется в коллекции Брухуновой, стоит почти сто тысяч.

При этом юморист сейчас едва ли не банкрот, а адвокат Сергей Жорин даже готов в случае необходимости одолжить ему денег, сообщает сайт Актуальные новости.