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64-летняя Орнелла Мутти поразила невероятной гибкостью

Звезда итальянского кино занимается с личным тренером и находится в прекрасной форме.

64-летняя Орнелла Мутти поразила невероятной гибкостью
Фото: Globallookpress.com

Среди знаменитостей,как российских, так и зарубежных, все большую популярность набирают занятия йогой. Классический фитнесс с поднятием тяжестей устапает первенство мягким тренировкам, развивающим гибкость.

Не осталась в стороне от трендов и Орнелла Мутти. 64-летняя звезда итальянских фильмов, как окаалось находится просто в потрясающей форме. В своем Instagram актриса публикует фото и видео, демонстрирующих отличную растяжку и прекрасную фигуру.

На одном из последних видео Мутти выполняет комплекс асан буквально в воздухе, опираясь, вместо коврика на полу, на руки своей тренерши. Она показывает почти полный шпагат, находясь при этом вниз готовой, становится на мостик и делает другие довольно сложные упражнения.

Стоит отметить, что до того, как выбрать актерскую карьеру, Орнелла мечтала уйти в большой спорт, о чем не раз упоминала в своих интервью.

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64-летняя Орнелла Мутти поразила невероятной гибкостью
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