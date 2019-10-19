Собчак предупредила, что от ее имени действуют мошенники

Ведущая попросила поклонников обращать внимание на то, с кем они в действительности общаются в Сети.

Ксения Собчак предупредила в своем блоге, что от ее имени орудуют мошенники. Они создают в Сети аккаунты-двойники и разыгрывают в них крупные призы вроде квартир и автомобилей. Однако отличить их от настоящего довольно просто.

Во-первых, их странички неверифицированы. В аккаунте Собчак в Instagram – стоит характерная синяя галочка. Это значит, что профайл подтвержден документально. Во-вторых, Собчак никогда не просит переводить деньги.

«Мошенники просто скачивают мое видео, размещают в соцсетях и далее уже на своих страницах вымогают деньги обещая машины-квартиры! Это мошенники!», — обратилась светская львица к своим фолловерам.

Судя по фото, которое она разместила в блоге, Ксения настроена серьезно, обратившись с этой проблемой в правоохранительные органы.