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Лизу Галкину читатели Teleprogramma.pro признали самой красивой девочкой

Почти половина опрошенных проголосовала за дочь Пугачевой.

Лизу Галкину читатели Teleprogramma.pro признали самой красивой девочкой
Настя Князева, Алина Якупова, Лиза Галкина. Фото: instagram

Teleprogramma.pro провела среди своих читателей опрос, предложив выбрать саму красивую девочку. Знаменитую дочь Аллы Пугачевой мы предложили сравнить с не менее популярными маленькими принцессами – настоящими фотомоделями.

Это Алина Якупова, которую недавно признали самым красивым ребенком на Земле. И Настя Князева, которой титул самой красивой девочки мира достался 2 года назад.

Оказалось, что нашим читателям больше по нраву не модельная красота, а очаровательное любопытство в глазах и природная харизма. То, что в избытке есть у Лизы Галкиной. За нее проголосовало подавляющее большинство опрошенных – 42%. Настя Князева получила второе место – ей отдано 13% голосов.

Немало опрошенных решили, что все девочки прекрасны – 22%. И 19% читателей считают, что детей вообще не стоит сравнивать. Также, как и устраивать для них конкурсы красоты.

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Алина ЯкуповаЕлизавета ГалкинаЛиза ГалкинаНастя Князева
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Лизу Галкину читатели Teleprogramma.pro признали самой красивой девочкой
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