«Любовь»: жена Бурака Озчивита призналась ему в чувствах

33-летняя Фахрийе Эвджен опубликовала в Instagram свежее селфи, запечатлев в кадре своего возлюбленного Бурака Озчивита, которого многие помнят по роли Малкочоглу Бали-бея в турецком сериале «Великолепный век». В ленте, за основу которой были взяты исторические факты, Озчивит снимался вместе с Мерьем Узерли (Она сыграла роль Хюррем — наложницы султана Сулеймана. — Прим. ред.) и Халитом Эргенчем.

Со своей будущей супругой Фахрийе актер познакомился на съемочной площадке сериала «Королек — птичка певчая» еще в 2013 году. А в июне 2017 года молодые люди сыграли свадьбу в Стамбуле. В прессе писали о том, что роман между ними возник уже по окончании съемок. О своей помолвке влюбленные объявили за полгода до свадьбы.

В апреле 2019 года супруга Озчивита подарила ему первенца — сына Карана. Практически на протяжении всей своей беременности Фахрийе не давала никаких комментариев о супружестве и будущем материнстве. О том, что пара ожидает прибавления, стало известно за месяц до самих родов.

Возлюбленная Бурака не скрывает: ей очень повезло с мужем. Озчивит окружил избранницу заботой и вниманием, исполняя каждый ее каприз. На личной страничке Эвджен призналась мужу в чувствах, лаконично подписав совместный снимок с супругом.