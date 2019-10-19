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Тигран Кеосаян рассказал о самочувствии Маргариты Симоньян после родов

19 октября на свет появился третий ребенок журналистов.

Тигран Кеосаян рассказал о самочувствии Маргариты Симоньян после родов
Маргарита Симоньян/Фото: https://www.instagram.com/p/B0GKzYPiQnr/

Супруг ставшей матерью в третий раз Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян рассказал о самочувствии жены. Напомним, девочка, которую заботливые родители назвали Маро, появилась на свет 19 октября практически в полночь. Спустя некоторое время после родов сама Симоньян опубликовала в Telegram-канале снимок бирки с параметрами ребенка и попросила мир быть доброй к ее девочке, потому что она тут «новенькая».

В разговоре с журналистами «Подъема» Кеосаян отметил, что его жена и дочь чувствуют себя хорошо. Сам он испытал невероятные впечатления, которые и свойственны столь трогательному моменту.

«Все хорошо, слава богу, все хорошо. Впечатления замечательные, эмоции богатые, как обычно, когда рождаются дети», — высказался он.

Когда именно состоится выписка журналистки и дочери, пока не сообщается. Однако коллеги Маргариты и Тиграна уже спешат поздравить родителей с пополнением в семье.

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Тигран Кеосаян рассказал о самочувствии Маргариты Симоньян после родов
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