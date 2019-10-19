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В Сети появился снимок тридцатилетней Пугачевой с дочерью-подростком

Фотография была сделана в начале восьмидесятых годов.

В Сети появился снимок тридцатилетней Пугачевой с дочерью-подростком
Пугачева очень любит свою старшую дочь/http://globallookpress.com

На фанатской страничке Лизы и Гарри Галкиных в Instagram появился снимок, который был сделан в начале восьмидесятых годов. На фотографии совсем еще молодая Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва со своей дочерью Кристиной Орбакайте. На кадре дочери Пугачевой примерно десять лет. Из этого можно сделать вывод, что фотография сделана в начале восьмидесятых годов.

Самой Алле Пугачевой тогда было чуть больше тридцати лет. Дочь, которая в будущем стала прекрасной певицей и актрисой, очень тепло прижимается к матери.

Отметим, что в начале восьмидесятых годов у Аллы Пугачевой начинался роман с ее концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Замуж за него она вышла в 1985 году. Правда, спустя восемь лет развелась. К тому времени у нее уже завязались романтические отношения с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.

Напомним, что сейчас Пугачева замужем за своим пятым супругом, телеведущим Максимом Галкиным. Шесть лет назад у пары на свет появились близнецы Гарри и Лиза Галкины.

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Алла ПугачеваЕвгений БолдинКристина ОрбакайтеКристина Орбакайте последние новостиМаксим Галкин
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В Сети появился снимок тридцатилетней Пугачевой с дочерью-подростком
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